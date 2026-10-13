Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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13.10.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Dienstagabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 286,22 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 286,22 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 287,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 278,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 443'292 Texas Instruments-Aktien.
Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 16,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.
Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,74 USD je Texas Instruments-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2026 terminiert. Texas Instruments dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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