Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Texas Instruments-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 278,05 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'813 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 279,77 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 277,28 USD. Zuletzt wechselten 155'278 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 82,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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