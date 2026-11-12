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12.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Donnerstagabend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 311,68 USD nach oben.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 311,68 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 316,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 307,55 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 612'184 Aktien.
Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,16 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 50,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,77 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,48 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,04 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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