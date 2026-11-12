Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 310,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 311,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 307,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 217'757 Texas Instruments-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,85 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,77 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 6.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.74 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,04 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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