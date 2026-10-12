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12.10.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Texas Instruments

Texas Instruments Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Texas Instruments

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 281,63 USD abwärts.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 281,63 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 277,28 USD. Bei 280,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 317'790 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.46 Mrd. USD – ein Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Texas Instruments dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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