Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit Abschlägen

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 279,93 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'805 Punkten realisiert. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 277,28 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 280,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 128'483 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,32 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,43 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 21.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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