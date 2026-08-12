Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochabend in Rot

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 277,55 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'755 Punkten notiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 276,64 USD nach. Bei 289,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 562'159 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.46 Mrd. USD – ein Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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