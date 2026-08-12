Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Texas Instruments-Aktie bei 289,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 289,59 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192'394 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,22 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 45,93 Prozent wieder erreichen.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4.45 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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