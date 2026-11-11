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11.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 311,40 USD.
Das Papier von Texas Instruments legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 311,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'625 Punkten liegt. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 314,74 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 310,74 USD. Zuletzt wechselten 726'682 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,94 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,04 USD je Texas Instruments-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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