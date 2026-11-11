|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 304,96 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 304,96 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 312,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315'639 Texas Instruments-Aktien.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 9,52 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 99,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 USD. Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 6.06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,04 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
|
11.11.26
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Instruments von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Ausblick: Texas Instruments legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.