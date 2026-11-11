Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 304,96 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 312,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 315'639 Texas Instruments-Aktien.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 9,52 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 99,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 USD. Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Texas Instruments 6.06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,04 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA