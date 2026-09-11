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11.09.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verteuert sich am Abend

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verteuert sich am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 270,53 USD.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 270,53 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Bei 273,31 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 263,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 496'718 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,46 Prozent. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD ab. Abschläge von 43,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2025 mit 5,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,74 USD je Aktie ausschütten. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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