Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 267,20 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 268,05 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 125'662 Texas Instruments-Aktien.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 20,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,51 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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