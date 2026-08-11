Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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11.08.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Dienstagabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 280,99 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 280,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 285,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 284,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 294'590 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Bei einem Wert von 152,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 45,64 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 5.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,48 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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