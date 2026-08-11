Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 285,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 285,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 284,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 112'443 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,97 Prozent hinzugewinnen. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA

Infineon-Aktie schon über jüngstem Analystenziel - So reagieren ASML, AMD & AIXTRON