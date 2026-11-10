Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Abend gestärkt

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 299,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'507 Punkten notiert. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 299,92 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 289,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ 659'382 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (152,76 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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