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10.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 299,66 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 299,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'507 Punkten notiert. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 299,92 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 289,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ 659'382 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (152,76 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Texas Instruments veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,04 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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