Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Texas Instruments-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 296,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 297,40 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 289,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ 274'873 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 94,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,77 USD belaufen. Texas Instruments gewährte am 21.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 6.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 27,69 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,04 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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