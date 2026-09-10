Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend im Minusbereich

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 258,45 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'590 Punkten notiert. Im Tief verlor die Texas Instruments-Aktie bis auf 255,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 389'694 Texas Instruments-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 29,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,76 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.45 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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