Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit Einbussen

Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 282,32 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 280,84 USD. Bei 288,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 396'626 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Mit einem Zuwachs von 18,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 84,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,74 USD. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,48 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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