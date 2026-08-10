Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 284,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'765 Punkten notiert. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 283,00 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 288,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158'317 Texas Instruments-Aktien.

Am 23.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 86,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,50 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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