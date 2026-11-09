Texas Instruments Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit Texas Instruments ein

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 292,10 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 293,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 576'009 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit Abgaben von 47,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,77 USD aus. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4.74 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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