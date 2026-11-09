Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 289,45 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'516 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 290,07 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 280,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 211'442 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 13,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,77 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Texas Instruments gewährte am 21.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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