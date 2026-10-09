Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verliert am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 284,20 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'812 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 281,78 USD. Bei 290,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 315'472 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 17,52 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 46,25 Prozent Luft nach unten.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Texas Instruments rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?

PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA