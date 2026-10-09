Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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09.10.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 285,46 USD abwärts.
Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 285,46 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'794 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Texas Instruments-Aktie bis auf 284,17 USD. Bei 290,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 117'590 Aktien.
Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,76 USD am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Texas Instruments.
Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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