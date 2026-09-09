Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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09.09.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Texas Instruments legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 260,84 USD.
Das Papier von Texas Instruments konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 260,84 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'645 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 261,44 USD. Mit einem Wert von 256,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 112'969 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 21,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 152,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 70,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,74 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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