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08.10.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 286,87 USD ab.

Texas Instruments
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Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 286,87 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 283,42 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 285,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 484'267 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 14,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 21.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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