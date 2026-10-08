Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 286,82 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'788 Punkten steht. Bei 283,73 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 285,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 102'155 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,45 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 152,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Texas Instruments rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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