Texas Instruments Aktie News: Anleger schicken Texas Instruments am Abend ins Minus

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 257,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Bei 256,68 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 508'056 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,69 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 27.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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