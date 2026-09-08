Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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08.09.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 257,55 USD.
Die Texas Instruments-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 257,55 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'680 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 257,41 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 260,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 132'687 Texas Instruments-Aktien.
Bei einem Wert von 334,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 22,89 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 68,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,74 USD. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,51 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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