Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend im Plus

Um 20:26 Uhr sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 293,05 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'432 Punkten notiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 295,48 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 293,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 980'153 Texas Instruments-Aktien.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 330,49 USD an. Gewinne von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,87 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.04.2026 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.07 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.83 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Texas Instruments am 22.07.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 27.07.2027.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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