Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit Abschlägen

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 286,91 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. In der Spitze fiel die Texas Instruments-Aktie bis auf 284,83 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 458'564 Texas Instruments-Aktien.

Am 23.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 16,41 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 äusserte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.10.2027 wird Texas Instruments schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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