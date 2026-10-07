Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 285,72 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'774 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 285,17 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 290,50 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 196'092 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (152,76 USD). Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 46,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 21.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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