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07.08.2026 20:27:13

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit grünen Vorzeichen

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 285,57 USD.

Texas Instruments
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Um 20:26 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 285,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 286,12 USD. Bei 283,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 417'686 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 334,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 14,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 46,51 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,50 USD aus. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,14 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 5.46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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