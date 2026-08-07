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07.08.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagnachmittag fester

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 281,44 USD.

Texas Instruments
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 281,44 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'750 Punkten notiert. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,27 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 283,44 USD. Zuletzt wechselten 165'139 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.06.2026 auf bis zu 334,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 45,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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