Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments steigt am Freitagabend

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'402 Punkten tendiert. Die Texas Instruments-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 284,61 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,81 USD. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'061'575 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 USD) erklomm das Papier am 23.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 82,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,77 USD ausgeschüttet werden. Am 21.10.2026 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,69 Prozent auf 6.06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,04 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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