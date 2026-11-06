Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Nachmittag ab

Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 277,69 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'430 Punkten steht. In der Spitze büsste die Texas Instruments-Aktie bis auf 275,98 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 282,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 401'325 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 23.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 81,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,77 USD aus. Am 21.10.2026 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4.74 Mrd. USD eingefahren.

Am 26.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Texas Instruments-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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