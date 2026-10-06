Texas Instruments Aktie News: Anleger greifen bei Texas Instruments am Dienstagabend zu

Das Papier von Texas Instruments legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 298,55 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'826 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 298,59 USD. Bei 295,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 339'554 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Bei 334,00 USD markierte der Titel am 23.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 11,87 Prozent wieder erreichen. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 48,83 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 USD, nach 5,50 USD im Jahr 2025. Texas Instruments gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4.45 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 21.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 8,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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