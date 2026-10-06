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06.10.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Texas Instruments. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Texas Instruments-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 295,00 USD.

Texas Instruments
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Mit einem Kurs von 295,00 USD zeigte sich die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. Bei 298,30 USD erreichte die Texas Instruments-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 294,28 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 295,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 146'421 Aktien.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,22 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 48,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,74 USD. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Texas Instruments möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,51 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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