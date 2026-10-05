Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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05.10.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments behauptet sich am Abend
Die Aktie von Texas Instruments zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Texas Instruments-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 293,62 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Texas Instruments-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 293,62 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'778 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Texas Instruments-Aktie sogar auf 294,05 USD. Im Tief verlor die Texas Instruments-Aktie bis auf 288,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 291,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 312'439 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 152,76 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 47,97 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Am 22.07.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent auf 5.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 21.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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