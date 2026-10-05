Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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05.10.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Texas Instruments
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 289,40 USD.
Die Texas Instruments-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 289,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'756 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 288,92 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 291,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147'490 Texas Instruments-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.06.2026 erreicht. Gewinne von 15,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 89,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,50 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 4.45 Mrd. USD umsetzen können.
Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Texas Instruments möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,51 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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