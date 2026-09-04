Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 259,23 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'726 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 260,95 USD. Bei 256,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 151'633 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 USD) erklomm das Papier am 23.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,14 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.45 Mrd. USD umgesetzt.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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