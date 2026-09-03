Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Donnerstagabend mit Einbussen

Die Texas Instruments-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 253,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Bei 248,20 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 250,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 348'233 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 334,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 31,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,78 Prozent.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.46 Mrd. USD im Vergleich zu 4.45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,51 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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