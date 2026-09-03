Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 248,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'704 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Texas Instruments-Aktie bei 248,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 156'818 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 34,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 152,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.46 Mrd. USD – ein Plus von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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