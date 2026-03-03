Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments am Abend mit roten Vorzeichen

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 203,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'824 Punkten liegt. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 202,27 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 205,89 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 713'278 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 231,32 USD erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 13,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 45,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,72 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 27.01.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Texas Instruments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.42 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments im Jahr 2026 6,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

