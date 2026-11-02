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02.11.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments verteuert sich am Montagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 306,89 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:26 Uhr 2,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'566 Punkten liegt. Bei 311,50 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 304,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 794'197 Texas Instruments-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 USD erreichte der Titel am 23.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,83 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 5,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,77 USD je Texas Instruments-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 4.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Texas Instruments am 26.01.2027 präsentieren.
In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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