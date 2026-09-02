Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Abend nordwärts

Die Texas Instruments-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 255,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 258,02 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 253,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 329'153 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 23,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 40,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 5.46 Mrd. USD gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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