Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.09.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Abend nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Das Papier von Texas Instruments legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 255,11 USD.
Die Texas Instruments-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 255,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Texas Instruments-Aktie bei 258,02 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 253,34 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 329'153 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Am 23.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 334,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 23,62 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,76 USD ab. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 40,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,50 USD je Wertpapier. Texas Instruments liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 5.46 Mrd. USD gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Texas Instruments am 27.10.2026 präsentieren.
In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Texas Instruments Buy
|UBS AG
|24.01.25
|Texas Instruments Underperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Texas Instruments Hold
|Jefferies & Company Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.