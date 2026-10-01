Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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01.10.2026 20:27:13
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gewinnt am Abend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 281,22 USD zu.
Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 281,22 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 283,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Texas Instruments-Aktien beläuft sich auf 361'396 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 45,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Am 22.07.2026 lud Texas Instruments zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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