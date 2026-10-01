Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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01.10.2026 16:29:00
Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Donnerstagnachmittag nach
Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 279,24 USD.
Die Texas Instruments-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 279,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,87 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 132'196 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 19,61 Prozent wieder erreichen. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 45,29 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,82 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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