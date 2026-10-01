Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Texas Instruments-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 279,24 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,87 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 281,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 132'196 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 19,61 Prozent wieder erreichen. Bei 152,76 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 45,29 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 5,50 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,41 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 5.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,82 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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