Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments fällt am Dienstagabend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 251,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 250,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,68 USD. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 600'372 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 334,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 32,94 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,76 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,20 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.46 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 8,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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