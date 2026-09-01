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01.09.2026 16:29:00

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Texas Instruments Aktie News: Texas Instruments tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 252,19 USD.

Texas Instruments
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Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 252,19 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Texas Instruments-Aktie bis auf 251,77 USD. Mit einem Wert von 256,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 158'528 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2026 markierte das Papier bei 334,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 32,44 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 152,76 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 39,43 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4.45 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,51 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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