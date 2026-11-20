Texas Ventures Acquisition III A lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch